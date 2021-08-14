Копию иконы "Троица Ветхозаветная" из собрания Музея им. Рублева передали храму в Троицке

ТРОИЦК, 14 августа. /ТАСС/. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева передал копию иконы "Троица Ветхозаветная" храму Живоначальной Троицы в Троицке. Церемония передачи святыни прошла в субботу при участии помощника президента РФ, руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

"Мы дарим копию иконы, сама икона находится в экспозиции нашего музея. Икона происходит из Дивногорской обители, она была вывезена экспедицией нашего музея из закрытого храма в 60-е годы XX века, и все эти годы она находится у нас", - рассказала главный хранитель Музея им. Андрея Рублева Оксана Смирнова.

Оригинал иконы датируется концом XV - началом XVI века. Она происходит из Троицкой церкви села Дивная Гора Угличского района Ярославской области. По словам Смирновой, композиция иконы "Троица Ветхозаветная" во многом повторяет знаменитый образ, созданный Андреем Рублевым около 1409-1425 годов как храмовый образ Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Ангелы изображены сидящими за трапезой, приготовленной для них Авраамом, и благословляющими ее. В колорите иконы присутствуют признаки среднерусской художественной культуры.

Как пояснила главный хранитель музея, в храме Живоначальной Троицы долгое время находилась копия иконы Андрея Рублева "Троица" также из собрания музея. "На той иконе - живые краски, и ей потребовалась помощь реставраторов. Но мы не могли оставить храм без такого значительного образа, и было принято решение сделать копию, но уже другой иконы, и показать другой вариант "Троицы", где иконописец, следуя традициям преподобного Андрея Рублева, немного иначе решает этот образ, наполняет его новыми символами", - отметила Смирнова.

Копия иконы была сделана по заказу музея Андрея Рублева по технологии сканирования и печати.

Мединский подчеркнул, что передача Музеем им. Рублева реликвии троицкому храму - пример удачного сотрудничества музеев и церкви. "Часто бывают плохие отношения (между музеями и храмами - прим. ТАСС) - кто у кого отберет икону, спрячет. А здесь, в Троицке, сложилась хорошая традиция (передачи икон - прим. ТАСС). Наша общая задача - сохранять русские ценности, и только сообща мы сможем работать над этим нашим общим делом", - заявил он.

Председатель приходского совета храма Живоначальной Троицы протоиерей Николай (Степанычев) рассказал, что икона будет размещена на своде при входе в храм. "У нас своды уже подготовлены. Каждый, кто будет входить в этот храм, будет прежде всего обращаться к этому дивному образу из Дивной горы", - пояснил он.