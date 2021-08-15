Титул Mrs. Russia Globe на конкурсе "Миссис Россия" получила Релия Белозерова из Самары

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Победу в номинации Mrs. Russia Globe 2021 всероссийского конкурса "Миссис Россия - 2021" одержала бизнес-леди, эколог Релия Белозерова из Самары. Она получила право представлять Россию на самом масштабном конкурсе для "Миссис" в мире Mrs. Globe в Китае.

Ранее сообщалось, что абсолютной победительницей конкурса "Миссис Россия - 2021" стала бизнес-леди, ресторатор Анна Филиппова из Кузбасса. Финальное шоу конкурса прошло 15 августа в концерном зале "Мир" в Москве.

Второе место и титул первая вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из республики Адыгея. Третье место и титул вторая вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области.

Организатор проекта - фонд "Планета женщин" - более 20 лет проводит конкурсы "Миссис Москва", "Миссис Россия", "Королева планеты" и является официальным представителем международного конкурса "Миссис земного шара"/ "Mrs. Globe" в России с 1998 года. Многодетная мама из Кемерово Ксения Кривко завоевала этот престижный конкурс в 2020 в Китае. Она представляла Россию на этом конкурсе как Mrs. Russia Globe. Теперь страну на международном конкурсе в Китае представит новая обладательница этого титула.

Другие номинации

Конкурс "Миссис Россия" дает возможность участницам после 45 лет также стать победительницами в номинациях "Классик" (45+) и представлять нашу страну на международной арене в этой категории.

"Миссис Россия - классик 2021" (45+) объявили Марину Киселеву из Геленджика.

Титул "Mrs. Russia Globe classique 2021" (45+) стала Наталья Гонтарева из Санкт-Петербурга. Этот титул дает право представлять страну на международном конкурсе для "Миссис 45+" - "Mrs. Classique globe" в США.

Награды также вручили в нескольких других номинациях: "Миссис Фото", "Миссис зрительских симпатий", "Королева фонда "Планета женщин", "Миссис Интернет России", "Миссис стиль", "Миссис обаяние", "Миссис Улыбка", "Миссис очарование", "Талант года", "Королева музыки", "Миссис Сибири".

Среди членов жюри конкурса - президент фонда "Планета женщин" Алла Маркина, "Миссис земного шара 2020" Ксения Кривко, академик Александр Савелов-Дерябин, певица Наталья Гулькина и другие звезды шоу-бизнеса и спорта. Возглавил жюри актер и продюсер Сергей Светлаков. Ведущий конкурса - Антон Лирник.

Конкурс "Миссис Россия" проводится с 2000 года Фондом поддержки семьи, материнства и детства "Планета женщин", его победительницами в разное время становились Ольга Шестакова, Евгения Акуленок, Евгения Кондратьева, Наталья Алексенцева, Алиса Крылова, Анна Городжая, Кристина Беленькая, Дарья Иванова. Кроме короны, победительницы получают призы и подарки от партнеров и спонсоров смотра. В течение года после конкурса они участвуют в социальных, благотворительных и культурных проектах.