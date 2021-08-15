Почти 4 тыс. человек посетили V музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль Ruskeala Symphony, который уже пятый год проводят в горном парке "Рускеала" в Карелии, собрал в 2021 году около 4 тыс. зрителей. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Минкультуры республики.

"На фестивале в этом году побывали около 4 тыс. человек", - рассказала собеседница агентства.

Фестиваль на открытом воздухе в этом году продлился два дня, 13 и 14 августа, открывшись в пятницу вечером программой, посвященной музыке из известных фильмов. Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, проект развивается из года в год. Если пять лет назад в рамках Ruskeala Symphony прошел лишь один вечерний концерт оперных звезд, то спустя пять лет организаторы представили девять разных программ в стилях фолк, джаз, рок. Неизменным остается звучание популярной академической классики.

"Фестиваль развивается вместе с парком "Рускеала", улучшается инфраструктура, появляются новые возможности. Теперь мы можем с меньшей опаской проводить концерты на воде. Конечно, нам нужно подумать над развитием "Итальянского карьера" - [главную] площадку надо расширять, улучшать. Задач [на будущее] много", - рассказал ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

Ливень не помешал

Погода в Карелии внесла небольшие изменения в программу фестиваля. Из-за дождя организаторам пришлось отменить один концерт на воде в акватории мраморного каньона. В остальном же музыканты сыграли все, что запланировали. Несмотря на ливень десятки зрителей собрались послушать известные мелодии в исполнении духового состава симфонического оркестра Карельской филармонии. Большой успех у слушателей имели выступления оркестра волынщиков из Москвы, который субботним утром исполнил на воде шотландский фолк, а затем уже на главной сцене в "Итальянском карьере" устроил настоящее шоу из русского фольклора, музыки диско 1980-х годов и рок-хитов XX века.

"Скалы и озеро - это отдельная мистика, в которую мы погрузились. Волынка на воде звучит всегда хорошо. Вода - сильный акустический распространитель, зеркало, которое отражает, скалы дают резонанс. Все это завязывается и получается очень большой, широкий звук. Мы стоим в эпицентре и все-таки слышим себя так, как и всегда. А весь этот кайф как раз слышат зрители, которые находятся на отдалении, там, где все это разлетается, звук раскрывается", - рассказал о своих впечатлениях основатель коллектива и его художественный руководитель Артемий Воробьев.

В 2021 году специально для Ruskeala Symphony был приобретен электронный рояль, который позволил впервые за историю фестиваля включить в вечернюю программу произведение для фортепиано с оркестром. Исполнить Первый фортепианный концерт Петра Чайковского в сопровождении симфонического оркестра Карельской госфилармонии приехал московский пианист Лукас Генюшас. Первым же за клавиши в горном парке в субботу сел известный джазовый музыкант Даниил Крамер, который привез программу "Звезда Мануш" - джаз французских цыган. Завершился фестиваль отделением знаменитых оперных номеров в исполнении солистов Мариинского театра Виолетты Лукьяненко и Романа Арндта.

"Каждый фестиваль он особенный, дает что-то новое, свое, получает новых поклонников. Последние два года особенно тяжелые, нам приходилось принимать непростые решения, чтобы этот фестиваль состоялся и в прошлом, и в этом году в условиях пандемии. Но мы смогли, проанализировав ситуацию, принять это решение. И я очень благодарен всем тем, кто поддержал нас в это непростое время и продолжил жизнь нашего фестиваля Ruskeala Symphony", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

О фестивале

Международный фестиваль Ruskeala Symphony проходит в Карелии ежегодно с 2017 года. В концертах принимали участие артисты из Франции, Китая и Аргентины. Программы проходили в течение нескольких дней. В год создания проект вошел в топ-15 региональных событий страны. А осенью 2020 года Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при Национальной премии Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры".