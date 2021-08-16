Сальников заявил, что съемочной группе "Петровых в гриппе" удалось передать дух романа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Автор романа, по которому снят фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", Алексей Сальников сообщил в понедельник ТАСС, что съемочной команде удалось передать дух романа.

Фильм участвовал в главном конкурсе 74-го Каннского кинофестиваля. Оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии. Кинолента снята Серебренниковым по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Премьера картины состоится в августе на Урале.

"Как автору, мне понравилось, что дух романа передан. <…> Сохранена структура повествования даже. А то, что добавлено кинематографически - оно тоже очень хорошо встраивается, меня поразило даже местами. Да меня и вообще весь фильм поразил", - поделился Сальников.

Он особенно выделил сложность повествования, которая требует от зрителя погрузиться в картину и подумать, а также операторскую работу. "Некоторые [операторские] приемы просто удивительны. Местами очень интересная штука сделана: [например, зритель видит события] глазами маленького Петрова, и взгляд на него со стороны. И еще уход в ностальгию, в 70-е - тоже очень здорово сделано", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он высоко оценил подбор актерского состава и их игру. "Когда я даже трейлер смотрел - когда еще фильма даже не видел - Снегурочка говорит, что она настоящая, [и] у меня аж мурашки по спине побежали", - рассказал он.

Как сообщил ТАСС Сальников, премьера фильма состоится 31 августа в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Автор книги планирует посетить ее.

О фильме

Кинокартина рассказывает об истории семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. Роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов. Участие в съемках принимали компания Hype Film, кинопроизводители из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании.