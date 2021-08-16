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Наставниками 10-го сезона шоу "Голос" стали Билан, Пелагея, Агутин и Градский

Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин стали наставниками десятого, юбилейного сезона шоу "Голос", сообщили журналистам в пресс-службе Первого канала.

"Кресла наставников в юбилейном, 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин - золотой состав жюри, с которого все начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съемки нового сезона главного вокального проекта страны пройдут в новой студии. К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно прошедшие предварительные кастинги - это около 120 человек, среди которых 18 участников, которые прошли отбор, но не успели выступить на слепых прослушиваниях в прошлом сезоне.

При этом на сцену "Голоса" поднимутся как профессиональные исполнители, так и любители, основная работа которых никак не связана с музыкой, в том числе: юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции, отмечают в пресс-службе. Всего в конкурсе примут участие исполнители из 66 городов России и зарубежья. Ведущим шоу станет Дмитрий Нагиев.

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