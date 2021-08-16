Мастер-классы российских музыкантов, живущих за рубежом, пройдут онлайн для петербуржцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Серия мастер-классов выдающихся российских музыкантов, живущих ныне за рубежом, пройдет онлайн для творческой молодежи Петербурга с 23 по 30 августа. Этому проекту под девизом "Искусство для будущего" была посвящена пресс-конференция в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Так, 23 августа состоится открытие мастер-классов виолончелиста Леонида Горохова (Германия) и скрипача Вадима Глузмана (США) для молодых музыкантов Петербурга, которые из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогли поехать на традиционные летние творческие школы в Европу.

"Все руководители мастер-классов - выходцы из советского и постсоветского пространства, и нам важно, несмотря на то, где мы сейчас живем и работаем, сохранять эту связь, передавать то, что мы получили от наших замечательных профессоров, нашим ученикам и студентам. И мне было приятно, с какой радостью и энтузиазмом откликнулись на эту инициативу наши выдающиеся педагоги и музыканты", - сказала арт-директор музыкально-образовательной платформы "Искусство для будущего" Анастасия Синайская. Она добавила, что эту инициативу поддержал Русский институт науки и культуры в Вене, который много лет занимается налаживанием культурных связей между соотечественниками, находящимися в разных точках планеты.

Ректор Консерватории имени Николая Римского-Корсакова Алексей Васильев назвал замечательной целью этого начинания "музыкальную преемственность поколений, поддержку и развитие контактов между музыкантами, живущими в разных странах, и юными музыкантами, еще только начинающими творческую карьеру".

Участниками мастер-классов станут студенты консерватории, учащиеся специальной школы-десятилетки при консерватории и школы-интерната № 1 имени Константина Грота для слепых и слабовидящих детей.

В организации мастер-классов большую поддержку оказал немецкий Фонд Гартов, который на протяжении десятилетий поддерживает музыкантов из Петербурга.