Музей современной истории России планирует открыть новую экспозицию о 1917-1950 годах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Государственный центральный музей современной истории России благодаря проведенным реставрационным работам и расширению выставочных площадей планирует в 2022 году открыть новую постоянную экспозицию "Россия, СССР в 1917-1950 годах", сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова в Facebook после встречи с генеральным директором музея Ириной Великановой.

"С 2015 года мы проводим масштабные ремонтно-реставрационные работы, которые на сегодняшний день в историческом здании фактически полностью завершены. За это время восстановлен исторический облик фасада и ограды главного здания, увеличилась площадь доступных для посетителей общественных зон, отреставрирована большая часть внутренних помещений и проведена реновация фондохранилища", - привела министр высказывания Великановой.

Также на первом этаже в реновированных помещениях планируется открыть детский просветительский центр.

Кроме того, в планах музея завершить реконструкцию последнего здания из комплекса, расположенного в центре Москвы, создать там современное фондохранилище с открытым хранением музейных предметов, обустроить художественно-оформительские и реставрационные мастерские, издательский центр, зал под временные выставки и музейную библиотеку, вход в которую будет доступен каждому желающему, а работу можно будет осуществить даже с редкими изданиями. Тем самым весь комплекс здания Музея современной истории России будет образовывать единое культурное пространство в центре столицы.

Кроме того, Великанова рассказала о ходе подготовки и проведения выставочного проекта музея "Нюрнбергский набат. Без срока давности" и сопутствующих мероприятий в Минске в октябре 2021 года к 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса.

Государственный центральный музей современной истории России является музеем федерального значения, одним из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время.