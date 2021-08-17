Экранизацию повести "Манюня" покажут на "Кинотавре"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Многосерийную приключенческую комедию "Манюня", снятую по ставшей бестселлером одноименной повести Наринэ Абгарян, покажут на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи в сентябре, а также в онлайн-кинотеатре Okko, сообщили ТАСС в Okko.

"Премьерный показ многосерийного художественного фильма "Манюня" пройдет в рамках внеконкурсного сериального смотра 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", который пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи", - говорится в сообщении.

Сериал рассказывает историю о дружбе двух советских семей разных национальностей, живущих в Армении 1980-х годов. По словам создателей, "Манюня" - комедийный художественный сериал для детей, юношества и взрослых, которые "намеренно оставляют приоткрытой дверь в прошлое, чтобы иметь возможность туда хоть изредка, но возвращаться".

Отмечается, что общий тираж одноименной книги, по которой снят фильм, превысил миллион экземпляров, ее аудиоверсия признана самым популярным произведением для детей по частоте прослушиваний и откликам на сервисе Storytel. В переводах "Манюня" также занимала высшие места списков национальных книжных бестселлеров. За эту повесть Абгарян стала лауреатом литературной премии "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". Спектакли на основе книги с успехом идут российских театрах.

Сериал будет доступен для зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Okko по подписке в конце 2021 года.