Чулпан Хаматова возглавит жюри "Кинотавра"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова, режиссер Петр Буслов и актер Петр Федоров войдут в жюри 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

"Фестивальное жюри большого конкурса возглавляет народная артистка России Чулпан Хаматова. В составе жюри представители разных творческих профессий: режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров", - сказал он.

Актриса Ингеборга Дапкунайте возглавит жюри короткого метра 32-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", сообщил Роднянский.

"В этом году жюри короткого метра представительно, возглавляет его актриса Ингеборга Дапкунайте. Члены жюри - артист Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев, кинокритик Егор Москвитин", - сказал он.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи в формате делового форума. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

В разные годы на "Кинотавре" побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.