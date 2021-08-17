Продюсер Сергей Сельянов получит специальный приз "Кинотавра"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Продюсер Сергей Сельянов получит специальный приз 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

"Как всегда, в рамках открытия фестиваля будет вручен первый приз, это приз, который традиционно называют "Призом за вклад", у нас он называется "почетный приз" и имеет свою формулировку. В этом году этот приз будет вручен <…> впервые в истории "Кинотавра" продюсеру Сергею Сельянову за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов", - сказал он.

Роднянский напомнил, что обычно эта награда вручается режиссерам, артистам или сценаристам.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи в формате делового форума. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. В нынешнем конкурсе представлены 15 картин.