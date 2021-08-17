"Кинотавр" откроется документальным фильмом "Нас других не будет"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Документальная лента "Нас других не будет" даст старт программе 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

"Это документальная картина "Нас других не будет". Это фильм известного журналиста и телевизионного документалиста Петра Шепотинника, основанный на его материалах, интервью, диалогах, записанных на протяжении последние трех десятилетиях российского кинематографа, прежде всего с теми, кто стал главными фигурами истории нашего кино в 90-х и нулевых: Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым", - сказал он.

Роднянский напомнил, что фильм открытия не входит в конкурс фестиваля.

Фильмом закрытия станет лента Киры Коваленко "Разжимая кулаки", продюсированная Роднянским. Картина получила главный приз программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи в формате делового кинофорума. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. В программе представлены 15 картин.