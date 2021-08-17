"Кинотавр" получил рекордные 104 заявки от создателей фильмов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Отборочная комиссия 32-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получила рекордные 104 заявки от создателей фильмов. Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

"На отбор было подано 104 картины - это рекорд", - сказал он.

Роднянский уточнил, что в конкурс фестиваля в этом году попало "немного больше обычного" - 15 фильмов. "Отобрать 15 фильмов из 104 явно выросших в качестве российских картин было необычайно сложно. Я благодарен нашим коллегам", - заметил продюсер.

"Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября в Сочи в формате делового форума. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. В разные годы на "Кинотавре" побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.