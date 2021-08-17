Союз белорусских писателей сообщил, что власти хотят ликвидировать организацию

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии возбудил гражданское дело о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей". Об этом сообщила писательская организация во вторник в своем Telegram-канале.

"Письмо пришло. Верховным судом возбуждено гражданского дело о ликвидация общественного объединения "Союз белорусских писателей", - говорится в сообщении. В письме суда говорится, что дело о ликвидации союза возбуждено по иску Министерства юстиции, добавили в организации. Верховный суд пригласил на 24 августа представителя Союза белорусских писателей для проведения опроса в порядке подготовки дела к разбирательству.

Общественное объединение "Союз белорусских писателей" старейшая творческая организация Белоруссии, она была создана в 1934 году. К его деятельности были причастны народные поэты Белоруссии Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, а также народные писатели Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива и др. В 2005 году от союза отделилась группа писателей, которая создала лояльный белорусским властям "Союз писателей Беларуси". В 2006 году была предпринята попытка ликвидировать Союз белорусских писателей, но его представители выиграли дело в Верховном суде республики. В настоящее время в составе организации около 450 членов, в ее совете состоит лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. После президентских выборов в августе 2020 года члены писательского союза выступили с заявлением, осудив действия властей республики в отношении протестующих.