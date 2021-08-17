"Дюна" Дени Вильнева выйдет в российский прокат 16 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна" режиссера Дени Вильнева выйдет в российский прокат 16 сентября 2021 года, релиз перенесен с 14 октября. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале портала "Бюллетень кинопрокатчика".

"Компания Universal перенесла старт российского проката фильма "Дюна". Теперь проект Дени Вильнева появится на широких экранах 16 сентября", - говорится в сообщении.

Как ожидается, мировая премьера кинокартины состоится 3 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля. Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе. Режиссер картины - Дени Вильнев, он также является одним из авторов сценария.

Фрэнк Герберт - американский писатель-фантаст. Широкую известность приобрел как автор цикла "Хроники Дюны". Первый роман цикла - "Дюны" - стал одним из самых популярных фантастических романов XX века, был удостоен ряда престижных премий.