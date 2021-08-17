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Автор сценария "Легенды № 17" снимет фильм в Мурманской области

Картина называется "Год рождения"

МУРМАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Год рождения" снимет в Мурманской области Михаил Местецкий - автор сценария картины "Легенда № 17" про знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова.

"В Мурманске кинокомпания "Пайнери" начинает съемки фильма "Год рождения". Режиссер фильма - Михаил Местецкий, известный зрителям как автор сценария "Легенды № 17", - сказала она, добавив, что это будет история становления личности молодого человека и его быстрого взросления. "По сценарию главный герой неожиданно узнает, что его невеста беременна, и эти обстоятельства коренным образом меняют его жизнь. События картины происходят в вымышленном городе Металлогорске", - пояснила Солдатова.

По ее словам, создатели ленты в поисках места съемки объездили много городов России, в их числе Нижний Новгород, Тула, Рязань и Пермь, но свой выбор остановили на Мурманске. "Они согласились с мнением оператора картины Давида Хайзникова, уже снимавшего в Мурманской области фильм "Перевал Дятлова", что в Мурманске очень низкое небо, оно в любую погоду имеет много слоев, а это играет роль для картины", - отметила Солдатова.

События в фильме развиваются в течение течение месяцев и будут сниматься в разное время года. Поэтому съемочная группа ленты "Год рождения" планирует приехать в Заполярье еще в декабре 2021 года.

Центр развития кинопроизводства в Мурманской области - это координирующий организационно-технический посредник по привлечению российских и иностранных кинокомпаний для съемок в Заполярье, оказания им консультационной, организационной и технической поддержки. Кроме того, центр осуществляет работу по привлечению местных специалистов и организаций в киносъемочный процесс, а также проводит работу по популяризации Мурманской области как съемочной площадки на российских и международных кинофестивалях и форумах. Деятельность центра обеспечивается за счет средств областного бюджета, предоставляемого на конкурсной основе. В 2020-2021 годах победителем конкурса на обеспечение деятельности центра стало АНО "Продюсерский центр "Северный Характер".

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