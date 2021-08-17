В Москве отреставрируют храм Космы и Дамиана на Маросейке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Храм Космы и Дамиана, который расположен на улице Маросейка в Москве, планируют отреставрировать, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

Храм Космы и Дамиана, расположенный по адресу: Маросейка ул., д. 14/2, стр. 3, является объектом культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие поддержало инициативу реставрации этого здания и выдало задание на разработку проектно-сметной документации.

"Храм Космы и Дамиана играет важную роль в историческом облике района. Для проведения работ по его сохранению необходимо разработать детальный проект реставрации, в котором будут прописаны все будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ. Они пройдут под контролем Мосгорнаследия", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он отметил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, а также изучены инженерно-технические особенности сооружения. В проекте необходимо представить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и другие разделы, которые предусмотрены законодательством.

Согласно данным историков, церковь существовала на этом месте еще в начале XVI века, однако нынешний храм возвели уже в 1790-х годах по проекту выдающегося архитектора Матвея Казакова. В строительстве участвовал подполковник Михаил Хлебников, на его имя была выдана храмоизданная грамота. Среди прихожан храма были знаменитые русские литераторы: Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский.