Любимова ожидает от Библиотеки иностранной литературы предложений по новым проектам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассчитывает, что открытое после реставрации одно из зданий Библиотеки иностранной литературы (БИЛ) распахнет двери в том числе для молодежи, сама библиотека полностью вернется к работе в режиме офлайн, а от ее коллектива ожидает новых интересных инициатив.

"Впереди огромное количество мероприятий. Ты понимаешь, что эти стены потом наполнятся жизнью, сюда будут приходить молодые ребята, это место также будет их", - сказала она во вторник на открытии после реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Дом, конец XVIII в." в Москве, принадлежащего БИЛ.

Министр отметила, что ожидает от БИЛ предложений по новым проектам, связанным с важными, флагманскими направлениями деятельности библиотеки. По ее словам, сейчас ограничения из-за коронавируса еще сохраняются, но для библиотеки необходим офлайн-режим работы.

Любимова напомнила, что 100 лет назад коллекция БИЛ начиналась с 4,5 тыс. экземпляров, сейчас это 4,5 млн уникальных документов, фолиантов, книг.

Открытие Овального зала

В открытом во вторник здании был отреставрирован Овальный зал - основной парадный зал приемов, в котором проходило множество мероприятий.

"Сегодня мы открываем после многолетней реставрации не просто Овальный зал дома номер 6. Мы сегодня возвращаем Библиотеке иностранной литературы частицу добра, души, сердечного тепла, которое всегда было в этом здании", - сказал гендиректор БИЛ Павел Кузьмин. Он выразил надежду, что и далее прекрасный Овальный зал БИЛ будет дарить читателям тепло, знание и уважение, отметив, что в 100-летний юбилей, который библиотека празднует в этом году, это огромный подарок со стороны учредителя - Министерства культуры РФ.

До открытия министр осмотрела выставку "Маргарита Рудомино. Путь созидания" в основном здании библиотеки. А в самом отреставрированном здании разместилась выставка гравюр Франца Мазереля, которые были переданы в дар библиотеке коллекционером И. А. Борисенко.