Глава Общественного совета при Минкультуры раскритиковал установку памятника комку глины

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Общественного Совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов считает установку в Москве работы "Большая глина № 4" - скульптурной композиции, представляющей собой комки необработанной глины на постаменте, - ошибочной. Об этом Лермонтов заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Все, что оскорбляет чувства жителей - москвичей и гостей [столицы], не должно быть выставлено напоказ. И это компетенция тех, кто отвечает за культурную среду в Москве", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, общественные пространства столицы должны быть "наряжены в соответствующие наряды, соответствующие стратегии национальной безопасности". "Здесь же явное противоречие: стратегия говорит о том, что нужны условия для воспитания гармонично развитой личности, а эта фигура ни в коей степени не может быть таковой признана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судьбу установленной скульптуры следует обсуждать также на уровне Общественной палаты города Москвы и других профильных городских организаций.

Работа современного художника Урса Фишера (Швейцария) "Большая глина №4" была установлена в воскресенье на Болотной набережной перед фасадом ГЭС-2. 12-метровая "Большая глина №4" представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, который автор разминал в руках.

В фонде современного искусства V-A-C отметили, что запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - "знак незавершенности, преображения и становления". Работа установлена временно, однако сроки ее демонтажа пока не называют.