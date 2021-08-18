Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", - сказали в дирекции.

Линдеманн - автор сборников стихов Messer ("Нож"), In stillen N chten ("В тихой ночи"), снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".

С середины 1980-х Тилль играл на ударных в любительской панк-группе First Arsch. Молодые музыканты выступали в зданиях заброшенных заводов и в загородных домах, так как рок-музыка в ГДР была под запретом. В 1993 году Рихард Круспе предложил приятелю перебраться в Берлин и стать вокалистом в новой группе Rammstein.

В 1994 году Rammstein записали первый альбом Herzeleid с песнями на немецком языке. Спустя год они еще выступали на разогревах более известных групп, но в 1996 году их клип впервые вышел на MTV. В 1997 году группа обрела европейскую, а годом позже мировую популярность. Несколько песен Rammstein использовал известный режиссер Дэвид Линч в фильме "Шоссе в никуда". С большим успехом группа гастролирует по всему миру до сих пор, собирая многомиллионные стадионы. Помимо Rammstein Тилль активно развивает сольную карьеру.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. ТАСС выступает официальным информационным агентством фестиваля.