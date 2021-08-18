Фестиваль нового аудиовизуального искусства "Луч" перенесли на 2022 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Организаторы перенесли фестиваль "Луч", объединяющий профессионалов аудиовизуального искусства и начинающих авторов, с августа 2021 года на март 2022 года. Об этом сообщил журналистам в среду директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин.

В дни фестиваля медиафасад "Ельцин Центра", который является одним из организаторов мероприятий, украшают работы художников из России и других стран.

"Мы не отменяем наших планов провести фестиваль медиаискусства "Луч", традиционный уже для нас. Очень хотели сделать в конце августа, но вынуждены перенести по разным обстоятельствам на март", - сказал Лутохин, не уточнив причин переноса.

В прошлом году на медиафасаде "Ельцин Центра" во время фестиваля были размещены работы Дэниела Россы, Андреаса Лутца, Паулины Греты, Umanesimo Artificial из Берлина, Watch Me из Казани и Fluks из Москвы. Фестиваль "Луч" создан для осмысления новой цифровой эстетики и развития художественных проектов.