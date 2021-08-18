Фестиваль "Толстой" пройдет с 3 по 5 сентября в Тульской области

ТАСС, 18 августа. Власти Тульской области приняли решение провести Международный театральный фестиваль "Толстой" с 3 по 5 сентября при соблюдение всех мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщила журналистам в среду министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ранее фестиваль "Толстой", который должен был пройти с 24 по 27 июня в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области, его перенесли на неопределенный срок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"На основании того, что эпидемиологическая обстановка улучшается, увеличивается число вакцинированных людей, снижается рост заболеваемости, сегодня есть решение, что фестиваль с 3 по 5 сентября пройдет в "Ясной Поляне", - сказала Рыбкина.

Она добавила, что на фестивале обязателен масочный режим, при выходе на сцену необходимо будет обрабатывать руки обеззараживающими растворами, рассадка на площадках фестиваля составит не более 50%.

По словам директора "Ясной Поляны" Екатерины Толстой, фестиваль пройдет в год 100-летия музея.

"В этом году фестиваль стартует не только в "Ясной Поляне", к нам присоединятся Москва и Уфа. Фестиваль торжественно откроется 3 сентября в 19:00 (мск) на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна", в этот день в ней будет показан балет-сюита Tolstoy Пермского театра Памфилова по мотивам произведений Льва Николаевича Толстого. Для нас очень важно, что мы откроемся именно этой постановкой, поскольку она есть результат работы творческой лаборатории Владимира Васильева и была сделана в год 199-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого, идея этой постановки зародилась в "Ясной Поляне". Закроется фестиваль 5 сентября в Тульском драматическом театре великолепной постановкой театра Маяковского "Русский романс", - сказала Толстая.

О фестивале

"Толстой" - международный театральный фестиваль под открытым небом, который проводится на территории музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" с 2016 года. Он представляет широкой публике спектакли традиционных и экспериментальных форм, основанных на текстах и жизни Толстого. Декорациями для постановок выступает усадьба Толстого. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии, а в 2019 году за три дня работы на нем прошло около 30 событий, которые посетили 9 тыс. человек.