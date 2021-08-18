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На Урале осенью откроют выставку работ Малевича и художников из его окружения

Куратором выставки выступит исследователь авангарда, живописи Андрей Сарабьянов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Выставка работ Казимира Малевича и художников из его окружения будет открыта в ноябре в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, планируется собрать работы из коллекций разных российских музеев, сообщил в среду журналистам директор Музея Бориса Ельцина Олег Лутохин.

"Куратором этой выставки стал самый, мне кажется, известный исследователь авангарда, живописи [Андрей] Сарабьянов, и мы с ним работаем уже не первый год. Идея посвятить выставочный проект Малевичу возникла после того, как выставка "Авангард. На телеге в XXI век", которую мы делали в конце прошлого года, собрала вместе работы по всей стране из маленьких провинциальных региональных музеев впервые в одном месте. И это сотрудничество с господином Сарабьяновым открыло нам двери. С нами [в создании выставки участвует] Русский музей, выставка посвящена кругу Малевича - там будут работы и самого гения, и тех, кто находился рядом с ним, это попытка воссоздать контекст творчества, я думаю, что это будет бомба", - рассказал Лутохин.

По данным пресс-службы "Ельцин Центра", выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Арт-галерее центра будет представлена с 4 ноября по 20 февраля. Она будет создана в сотрудничестве с Энциклопедией русского авангарда, работы соберут из множества разных коллекций, в том числе из Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и других музеев и частных коллекций.

Также, как сообщили в пресс-службе центра, в конце сентября в Арт-галерее представят выставку по первым итогам исследований архива современного искусства Екатеринбурга с начала 1990-х годов до наших дней. А 15-16 октября Президентский центр Б. Н. Ельцина, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина проведут всероссийскую конференцию "1990-е годы как предмет политики памяти". В октябре также планируется приезд в "Ельцин Центр" известных российских пианиста Алексея Гориболя и композитора Леонида Десятникова.

Программный директор центра Денис Корнеевский отметил также, что в числе многочисленных планов центра на осень и гастроли театральной платформы в Центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). "Мы едем туда с большим набором своего репертуара", - добавил он.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.

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