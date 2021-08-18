Государство сохранит управление "золотой коллекцией" "Союзмультфильма"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фильмы "золотой коллекции" киностудии "Союзмультфильм" останутся под управлением государства после преобразования студии в акционерное общество. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киностудии.

ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

Пять культовых персонажей "Союзмультфильма" ТАСС разобрался, почему эти герои так много для нас значат

"Союзмультфильм" получил новое юридическое лицо, преобразовавшись из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество (АО) согласно ежегодному правительственному плану по реорганизации ФГУП.

"Фильмы "золотой коллекции" представляют исключительную ценность и являются частью национального культурного кода, поэтому должны остаться под управлением государства", - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой.

В "Союзмультфильме" сообщили, что после завершения государственной регистрации АО определенная доля акций (75% или выше) компании будет выставлена Росимуществом на продажу. При этом часть акций останется в собственности государства в лице Росимущества.

"Союзмультфильм" намерен в ближайшие годы стать заметным игроком на мировом рынке, а в условиях ФГУП заключение крупных партнерств как на национальном, так и на международном рынке - невыполнимая задача", - пояснила Слащева.

После смены юридического лица будет преобразован механизм выплаты авторских вознаграждений. До передачи лицензии Госфильмофонду авторы получали от "Союзмультфильма" процент денежных средств от эфирной демонстрации произведений, продажи их записей на различных носителях, публичного воспроизведения. Помимо этого, студия создала систему дополнительных выплат от других видов использования.

"Сейчас же, поскольку права на "золотую коллекцию" фильмов переданы государству, обязательство по выплате авторских вознаграждений лежит на Госфильмофонде", - заметили в "Союзмульфильме".

"Однако, учитывая высокую культурную значимость произведений "золотой коллекции", в настоящее время "Союзмультфильм" разрабатывает правовой механизм, согласно которому авторам также будут выплачиваться дополнительные средства, о чем студия проинформирует каждого получателя", - сказали в пресс-службе.