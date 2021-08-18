Пленэр художников ЦФО к 70-летию Липецкой области пройдет в старейшем городе региона

ТАСС, 18 августа. Художники Центрального федерального округа (ЦФО) соберутся в старейшем городе Липецкой области Ельце на пленэр к 70-летию со дня образования региона, рассказала ТАСС начальник отдела искусства и образования управления культуры Липецкой области Людмила Панкратова.

"К 70-летию Липецкой области пленэр для художников ЦФО пройдет в каждом из 20 муниципальных образований региона, в этом году он пройдет в Ельце с 20 августа в течение недели. На пленэр приедут представители художественных вузов и училищ Воронежа, Тамбова, Орла, Тулы, Рязани, Белгорода, Курска, Костромы, Иванова, Владимира, Москвы и других регионов", - сказала она.

Панкратова добавила, что Липецкая область в 2024 году отметит 70-летие со дня образования региона. "В Ельце интересны каждый домик, каждая улочка, имеется прекрасный Вознесенский собор - визитная карточка города, в нем насчитывается 31 церковь, 15 часовен, два монастыря, работают музеи писателя Ивана Бунина, композитора Тихона Хренникова, художника Виктора Сорокина", - сказала Панкратова.