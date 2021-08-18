На побережье Крыма поставят мюзикл

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Мюзикл "В порту" будет поставлен во время фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму, сценой для него станут прибрежные холмы в районе крымского города Судак, сообщили в пресс-службе мероприятия журналистам.

"Единственный показ мюзикла "В порту" состоится 11 сентября на берегу Черного моря в рамках фестиваля "Таврида.АРТ". В масштабном шоу будут участвовать молодые актеры, артисты балета и цирка, вокалисты и музыканты со всей России. Зрителями мюзикла станут тысячи лидеров изменений, участников фестиваля "Таврида.АРТ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мюзикл под открытым небом впервые войдет в программу фестиваля "Таврида.АРТ". Шоу будет включать музыку в исполнении симфонического оркестра, театрализованное представление, перформанс, иммерсивный театр и акробатические номера. Кульминацией мюзикла станет морская феерия - иммерсивный театрализованный перформанс, в который будут вовлечены все зрители. Прологом мюзикла выступит костюмированное арт-шествие нескольких тысяч участников фестиваля. Молодые люди в необычных костюмах пройдут к главной сцене фестиваля от арт-кварталов - места, где они будут жить, учиться и работать над творческими проектами.

"Основой мюзикла стал советский мультфильм 1975 года "В порту", рассказывающий о жизни большого черноморского порта. В мультфильме звучат песни композитора Марка Минкова на стихи Олега Анофриева и Сергея Козлова. Герои обновленного мюзикла - брат и сестра, которые попадают в "творческий порт" фестиваля "Таврида.АРТ" и встречают представителей разных видов искусства. Новые впечатления вдохновляют героев и открывают для них мир творчества", - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что один из ключевых персонажей музыкального спектакля будет перемещаться между холмами арт-кластера "Таврида" по воздуху, при помощи дрона, переключая внимание зрителей на разные локации.

"Мы хотим погрузить зрителей в атмосферу сказки. Холмы, окружающие место действия, с помощью световых декораций и реквизита превратятся в корабли и причалы. Все пространство вокруг зрителей станет частью художественного мира мюзикла, а в финале загорится арт-объект "Маяк" - один из ключевых символов "Тавриды", - приводят в сообщении слова режиссера Андрея Елсакова.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".