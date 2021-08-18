Во Франции умер комедийный актер Тьерри Лиагр

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Французский актер Тьерри Лиагр, снимавшийся преимущественно в комедиях, умер на 69 году жизни. Об этом в среду сообщило агентство SB Talents.

"Агентство SB Talents с горечью сообщает вам о смерти Тьерри Лиагра, - отметило агентство в своем Twitter. - Все, кто его знал, никогда не забудут его таланта, доброты, чувства юмора".

Лиагр снялся более, чем в 20 кинолентах, а также множестве телевизионных фильмов. В России его знают по работам в таких кинолентах, как "Суп с капустой" (La Soupe Aux Choux, реж. Жан Жиро, 1981 год) и "Пришельцы" (Les Visiteurs, реж. Жан-Мари Пуаре, 1993). Актер снимался с Жаном Рено, Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и другими.