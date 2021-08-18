Молодые режиссеры представят 13 работ на фестивале театрального искусства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. V фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" пройдет в Москве с 24 сентября по 13 декабря, в конкурсной программе - 13 спектаклей молодых режиссеров, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в среду.

"Фестиваль "Уроки режиссуры" устроен по принципу биеннале: в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры и судят их опытные мастера, а в четные - мэтров оценивает новое поколение режиссуры", - отметили в пресс-службе. Свои работы представят Айдар Заббаров, Семен Серзин, Анатолий Шульев, Никита Кобелев, Федор Малышев, Артем Галушин, Андрей Калинин и Алиса Юфа, Артем Устинов, Никита Бетехтин, Владимир Кузнецов, Хуго Эрикссен, Павел Пархоменко, Михаил Плутахин.

Внеконкурсная программа включает цикл спектаклей Юрия Бутусова, постановки Дмитрия Крымова, Владимира Панкова и других. Лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы "Мастерская" проведут, в частности, Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник, Евгений Гришковец. Фестиваль готовит также несколько режиссерских лабораторий. В жюри - мэтры отечественной режиссуры: Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семен Спивак.

Спектакли пройдут в театре им. Вахтангова, театре им. Маяковского, "Мастерской Петра Фоменко", Центре им. Мейерхольда, РАМТ и ряде других площадок.

"Это один из масштабных и важных фестивалей. Я уже неоднократно говорил, что мне нравится идея фестиваля - создать не только пространство режиссуры, но и организовать в этом пространстве диалог поколений. Я абсолютно солидарен с ее авторами, уверенными в том, что движение театра возможно, когда существует и не нарушается преемственность", - привели в пресс-службе слова председателя Союза театральных деятелей России, худрука театра Et Cetera Александра Калягина.

Торжественная церемония закрытия фестиваля "Уроки режиссуры" и награждение лауреатов пройдет 13 декабря на сцене Московского театра Et Cetera. Режиссер-постановщик церемонии - ставший лауреатом фестиваля в 2020 году Дмитрий Крымов.