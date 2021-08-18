МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Певица Земфира рассказала о нежелании давать онлайн-концерты в период коронавирусных ограничений, в том числе из-за малого числа зрителей, среди которых "два сознательных и двадцать пиратов", которые не станут платить за выступление.

"Предлагающие мне сыграть онлайн - за чей счет, господа? (Площадка/звук/свет/репетиции - все это оплачиваю я). Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила, - написала она в среду на своей странице в "ВКонтакте". - Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова".

Певица отметила, что в прошлом году из намеченных восьми-девяти фестивалей состоялось только два выступления. В 2021 году концертов и вовсе провести не удалось. "Я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль", - подчеркнула она.

Земфира пообещала продолжать писать музыку и рассказала о возможном участии в новом проекте режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, но добавила, что больше не верит в концерты. В заключение своего обращения к поклонникам певица призвала сделать прививку от коронавируса.

В феврале 2021 года 44-летняя певица выпустила первый за восемь лет студийный альбом "Бордерлайн", в который вошли 12 песен. В июле был выпущен мини-альбом "Ах" с четырьмя песнями, три из которых были новыми.