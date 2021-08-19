Любовь Аркус получит почетный приз кинофестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер и основатель журнала "Сеанс" Любовь Аркус будет награждена почетным призом XV Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство. Об этом сообщает в четверг пресс-служба фестиваля, который в этом году пройдет в офлайн-формате в Ивановской области с 27 по 31 августа.

"На церемонии закрытия "Зеркала" в кинотеатре "Лодзь" в Иванове Любови Аркус будет торжественно вручен приз за вклад в киноискусство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы смотра, фильмом закрытия фестиваля станет новая работа Аркус "Кто тебя победил никто". Документальный фильм будет демонстрироваться в формате work-in-progress, на финальном этапе монтажно-тонировочных работ.

"Это фильм-портрет Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох и затонувшей Атлантиды советского кинематографа. Икона стиля, непостижимая героиня Ларисы Шепитько и Киры Муратовой, звезда Театра на Таганке Алла Демидова стала лицом эпохи - даже нескольких эпох. Но это скорее фильм не о ней, точнее, не только о ней, он о времени и о борьбе с ним, о титанах, с которыми ее столкнула судьба - Владимире Высоцком и Андрее Тарковском, Юрии Любимове и Анатолии Эфросе, он об уроках, которые ей дала жизнь", - сообщает пресс-служба.

Любовь Аркус - советский и российский киновед, режиссер, основатель кинематографического журнала "Сеанс". В 2012 году получила награду итальянских критиков Mouse d'argento ("Серебряная мышь") на 69-м международном кинофестивале в Венеции за фильм "Антон тут рядом".

Перенос фестиваля

В середине июля оргкомитет фестиваля сообщил о переносе мероприятия, которое должно было пройти с 23 по 29 июля в Ивановской области, на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".