Кинофестиваль "Зеркало" объявил внеконкурсную программу

ИВАНОВО, 19 августа. /ТАСС/. XV Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" объявил внеконкурсную программу, в которую вошли девять фильмов, в том числе представленных ранее на главных кинофестивальных площадках мира, а также театральный проект и книжная ярмарка. Об этом в четверг сообщает пресс-служба фестиваля, который в этом году пройдет в офлайн-формате в Ивановской области с 27 по 31 августа.

"В программу российского кино "Свои" в этом году вошли шесть фильмов: "Человек из Подольска" Семена Серзина, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко и "Шум" Даниэллы Рыбакьян. Все фильмы представят и обсудят с гостями "Зеркала" представители съемочных групп. В программу "Большая тройка", где представлены по фильму с главных фестивалей мира - Берлин, Канн, Венеция - вошли "Безумное кино" Раду Жуде, победитель Берлина-2021, "Искушение" Пола Верховена из конкурсной программы Каннского МКФ, а также фильм "Мартин Иден" Пьетро Марчелло из конкурса Венеции-2019", - сообщает пресс-служба.

По словам генерального продюсера кинофестиваля Константина Шавловского, несмотря на то, что в этом году МКФ из-за переноса сроков с июля на конец августа делался в экстремальном режиме, его программа и концепция получились очень стройными и ясными.

"На 15-й год своего существования "Зеркало" из традиционного киносмотра превращается в мультижанровый фестиваль искусств, центральная идея которого строится вокруг связи традиции с современностью. Неслучайно "Зеркало" в этом году откроется композицией Филиппа Горбачева и группы "Колокол" - сочетание электронной музыки с колокольным звоном станут камертоном всего фестиваля. Кинопрограмма станет частью одной большой "планеты Тарковского", контуры которой можно увидеть уже в этом году, и которую "Зеркало" запустит на орбиту международных фестивалей через год, в честь 90-летия Андрея Тарковского", - приводит пресс-служба слова Шавловского.

Кроме того, с 27 по 29 августа жителей и гостей Юрьевца, который является городом детства Тарковского, ждет отдельный городской фестиваль со своей программой, выставками и site-specific проектами. Так, на бывшем Юрьевецком пивоваренном заводе, который в минувшем году стал фестивальной студией смотра, в этот раз будет организован арт-центр. На территории завода будут построены сцена и уличный кинотеатр, в котором, помимо церемонии открытия, пройдут кинопоказы и творческие встречи, а также заработает карусель "Заря" - уникальный музыкальный арт-объект, совмещающий в себе крутящуюся сцену, танцпол и аттракцион. Карусель постоянно участвует в международном кинофестивале анимации "Бессонница", а в прошлом году проект был представлен на фестивале Burning Man в Лос-Анджелесе.

Аудиосректакль и ярмарка

Одним из ключевых проектов МКФ станет аудиоспектакль "Около детства", созданный на материалах бесед с жителями Юрьевца, которые хранят память об истории города детства Андрея Тарковского. В прогулке, организованной как променад от точки до точки, зрители слышат реальные истории юрьевчан и через художественные объекты смотрят на застывшие кадры из фильмов Тарковского. Кроме того, в здании завода будет открыта специальная выставка к 15-летию кинофестиваля "Зеркало": подборка авторских фотопортретов гостей фестиваля за всю его историю будет собрана в уникальную авторскую инсталляцию.

В Иванове, которому в августе исполняется 150 лет, 28-29 августа на набережной реки Уводь будет проходить Большая городская праздничная ярмарка, часть которой займет большой шатер кинофестиваля "Зеркало" с ярмаркой интеллектуальной литературы и лекционной программой. Фестивальный лекторий "Картина мира" в этом году будет расширен до книжной ярмарки, в рамках которой пройдут мастер-классы и лекции на тему современного искусства, философии, кино и литературы. Гостями лектория станут писатель Дмитрий Данилов, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, антрополог Анна Кирзюк, историк кино и медиа, исследовательница любительского кино в СССР Мария Виноградова и другие.

Перенос фестиваля

В середине июля оргкомитет фестиваля сообщил о переносе мероприятия, которое должно было пройти с 23 по 29 июля в Ивановской области, на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" учредило правительство Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера, с тех пор он ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры России. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".