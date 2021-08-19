Всероссийский кинофестиваль "Золотой Феникс" пройдет в очном формате в Смоленске

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" проведут в Смоленске в очном формате с учетом санитарно-эпидемических требований, сообщил в четверг губернатор Смоленской области Алексей Островский во "ВКонтакте".

"Уже сейчас мне в социальных сетях поступает много вопросов от смолян, состоится ли в этом году, исходя из действующих коронавирусных ограничений, XIV Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс". Отвечаю - да, состоится. Но, опять же, с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемических требований", - сообщил Островский.

Он отметил, что тематика фестиваля будет связана с 78-й годовщиной освобождения Смоленска от фашистских захватчиков, поэтому в программу войдут новые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. "Бессменным президентом кинофестиваля является народный артист России Всеволод Николаевич Шиловский. А, значит, впереди у нас знакомство с уникальными в своем роде и талантливыми работами кинематографистов - актеров, сценаристов, операторов, реализовавших себя в режиссерской профессии, и творческие встречи со звездами советского и российского кинематографа", - добавил Островский.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре кинофестиваля в Смоленске, мероприятие пройдет в очном формате с 25 по 29 сентября на площадке кинотеатра "Современник". В 2021 году "Золотой Феникс" из-за эпидемиологической обстановки проводится на три недели позже, чем обычно.

Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" проводится в Смоленске и городах Смоленской области с 2008 года. За это время его посетили свыше 140 тыс. зрителей, показали более 350 кинокартин, вручили 140 наград и призов, а также заложили именные "звезды" выдающихся киномастеров - Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового и других актеров и режиссеров. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, его учредителями являются Гильдия кинорежиссеров России, администрации Смоленской области и города Смоленска.