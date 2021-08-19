Marvel выпустила финальный трейлер "Вечных"

Marvel на своем YouTube-канале опубликовала финальный трейлер фильма "Вечные".

Фильм рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В новом трейлере объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса.

В фильме снялись Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и другие.

Режиссером проекта стала обладательница "Оскара" Хлоя Чжао.

В России выход фильма ожидается 4 ноября.