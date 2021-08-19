Marvel выпустила финальный трейлер "Вечных"

'Marvel Entertainment/YouTube'
Marvel на своем YouTube-канале опубликовала финальный трейлер фильма "Вечные".
Фильм рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В новом трейлере объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса.
В фильме снялись Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и другие.
Режиссером проекта стала обладательница "Оскара" Хлоя Чжао.
В России выход фильма ожидается 4 ноября.