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Marvel выпустила финальный трейлер "Вечных"

В России выход фильма ожидается 4 ноября
'Marvel Entertainment/YouTube'

Marvel на своем YouTube-канале опубликовала финальный трейлер фильма "Вечные".

Фильм рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают людей от гуманоидов Девиантов. В новом трейлере объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса.

В фильме снялись Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден и другие.

Режиссером проекта стала обладательница "Оскара" Хлоя Чжао.

В России выход фильма ожидается 4 ноября.

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