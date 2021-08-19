Умер мультипликатор Евгений Михельсон

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Режиссер анимационных фильмов, художник Евгений Михельсон умер в возрасте 81 года после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ в четверг.

"Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82-м году жизни после тяжелой болезни. Долгие годы Евгений Иванович трудился в Туркмении, возглавлял объединение мультипликационных фильмов. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые", - говорится в сообщении.

Евгений Михельсон был режиссером мультфильмов "Одна капля", "Крылатый ослик", "Огник", "Что сильнее?" и другие.