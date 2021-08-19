Умер художник Евгений Гороховский

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский художник Евгений Гороховский, работы которого находятся, в частности, в коллекции Третьяковской галереи, скончался в четверг на 71-м году жизни, сообщила пресс-служба Галереи pop/off/art.

"С прискорбием сообщаем вам, что утром 19 августа на 71-м году жизни скончался известный московский художник, классик современного отечественного искусства Евгений Эдуардович Гороховский (родился 26 марта 1951 года)", - говорится в сообщении.

За свой творческий путь Гороховский стал автором 20 персональных выставок и около сотни групповых. Работы Гороховского находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях, таких как Государственная Третьяковская галерея, Kuperstich-Kabinett (Дрезден, Германия), Museum of Contemporary Art (Штутгарт, Германия), Kolodzei Art Foundation (Хайленд-парк, США), Zimmerli Art Museum at Rutgers University (Нью-Джерси, США) и многих других.

Гороховский родился в Одессе в семье художника Эдуарда Гороховского. В 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ и работал по специальности в Новосибирске. Становление художника происходило в 70-е годы прошлого века в окружении представителей неофициального искусства: Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова.

"В это время сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания. Евгений Гороховский был одним из представителей отечественного фотореализма, придавшим ему специфическое философское звучание", - отметили в пресс-службе.