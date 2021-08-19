Организаторы фестиваля "Короче" надеются сделать анимацию постоянной частью программы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде надеются, что анимационные картины, которые впервые примут участие в конкурсной программе, в будущем станут постоянными участниками смотра. Об этом в интервью ТАСС рассказал владелец фестиваля Антон Калинкин.

Фестиваль "Короче" в 2021 году пройдет в очном формате с 20 по 22 августа. Впервые в конкурсную программу включили анимационные картины, победитель получит отдельный приз.

"Надеемся, что анимация станет постоянной частью смотра, потому что анимация все больше и больше завоевывает аудиторию, не только молодую. Мы знаем, что анимация активно развивается в сегменте 14 плюс и уже в сегменте 18 плюс. Поэтому мы решили в этом году в общем конкурсе ее объявить, но надеемся, что она останется навсегда с нами", - сказал Калинкин.

В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Как отметил Калинкин, организаторам было важно вновь вернуть смотр в Калининград в традиционном формате. "Моя позиция, что фестиваль - это в первую очередь сервис, сервисное мероприятие для тех, кто производит, для тех, кто ищет, для тех, кто показывает. Но это бы не называлось фестивалем, если не было бы этого внутреннего духа, эмоций и атмосферы, в которую люди попадают, приезжая на фестиваль. Ее, конечно, в онлайне воспроизвести невозможно. Поэтому очень важно вернуться в офлайн для того, чтобы эти встречи - и профессиональные, и творческие - носили такую атмосферу, отличную от обычного нашего времяпрепровождения, к которому мы привыкли. А онлайн-показы будут у партнеров", - поделился он.

Конкурсную программу фестиваля "Короче" в этом году составили 36 картин, среди них проекты, в которых снялись известные актеры Кирилл Кяро, Максим Виторган, Аглая Тарасова и другие. Задача смотра состоит в продвижении молодых авторов со всей страны, ежегодно фестиваль получает работы из разных регионов России. Оценивать проекты будут режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова и другие кинематографисты. Председателем жюри по традиции станет продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов.