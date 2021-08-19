Эксперт заявил, что короткий метр имеет все шансы занять свою позицию в киноиндустрии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Короткометражное кино имеет все шансы занять самостоятельную нишу в киноиндустрии, онлайн-кинотеатры и платформы проявляют большой интерес к короткому формату, который является привычным для потребителя в интернете. Такое мнение в интервью ТАСС выразил Антон Калинкин, владелец Red Carpet Studio, которая является организатором российского фестиваля короткометражек "Короче".

Фестиваль "Короче" в 2021 году пройдет в очном формате с 20 по 22 августа. "Запрос на короткий метр активно растет, мы на себе ощущаем. И все онлайн-платформы, онлайн-кинотеатры проявляют очень большой интерес к короткому формату. Понятно, что существование в интернете и короткая форма для интернета - это привычная для потребителя форма. Поэтому все медиа пытаются нащупать, где, в каком объеме можно такой продукт получить. Мне кажется, что формирование неких альманахов, имеющих право к кинопрокату, - тоже на сегодняшний день абсолютно работающая история", - сказал Калинкин.

Он отметил, что мировые стриминговые платформы уже начали формировать альманахи короткометражного кино и такой вариант демонстрации контента пользуется успехом. Кроме того, интерес к короткому метру растет и со стороны зрителей. "Поэтому, мне кажется, что у короткометражного кино есть все шансы сейчас занять достойную самостоятельную и самоуважающую позицию в индустрии кино", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, смотр будет меняться, но не из-за его прихода, а в силу того, что меняются запросы аудитории и способы потребления контента. "Это диктует, естественно, креаторам, режиссерам и творческим людям определенные новые подходы к производству, к содержанию продукта, к его формам. <…> Выросла и подросла аудитория, которой интересен художественный продукт, но он интересен в привычной для них форме потребления: коротко, динамично, жанрово. Поэтому со всеми этими изменениями в нашей жизни будет меняться и фестиваль "Короче", - заключил он.

Конкурсную программу фестиваля "Короче" в этом году составили 36 картин, среди них проекты, в которых снялись известные актеры: Кирилл Кяро, Максим Виторган, Аглая Тарасова и другие. Задача смотра состоит в продвижении молодых авторов со всей страны, ежегодно фестиваль получает работы из разных регионов России. Оценивать проекты будут режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова и другие кинематографисты. Председателем жюри по традиции станет продюсер, глава студии "Профит" Игорь Толстунов.