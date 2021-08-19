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К столетию российского джаза снимут документальный фильм

По словам народного артиста России Игоря Бутмана, фильм расскажет о советском и российском джазе, а также о его самых ярких представителях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Документальный фильм по истории отечественного джаза снимут в рамках празднования столетия этого музыкального направления в России, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщил джазмен, народный артист России Игорь Бутман на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"Первое, что мы делаем, обсуждали, и нас поддержала [министр культуры РФ] Ольга Борисовна Любимова, - это создание документального фильма о советском и российском джазе, о его самых ярких представителях", - сказал джазмен.

Кроме того, готовится серия концертов 1 октября 2022 года, в том числе в ГИТИСе, где состоялся первый в истории нашей страны джазовый концерт. "И у нас есть планы провести концерт в Большом театре, потому что в финальной сцене фильма "Веселые ребята" они выступают в Большом театре", - пояснил Бутман.

Джазмен также сообщил, что заканчивает работу над книгой "Серенада северных морей", посвященной джазу.

Ключевой датой для отечественного джаза считается 1 октября 1922 года, когда поэт и артист Валентин Парнах впервые выступил со своим экспериментальным джаз-бэндом на сцене Центрального техникума театрального искусства (позже - ГИТИС).

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