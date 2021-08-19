Фильм "Петровы в гриппе" Серебренникова покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" примет участие в конкурсной программе для самых заметных фильмов года на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"Новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" будет представлен в конкурсной программе Zabaltegi-Tabakalera 69-го международного кинофестиваля в городе Сан-Себастьян", - сказали в пресс-службе.

Международный кинофестиваль в городе Сан-Себастьян пройдет с 17 по 25 сентября в 69-й раз. Картина "Петровы в гриппе" также представляла Россию в конкурсе Каннского кинофестиваля. Фильм Серебренникова снят по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Роли в нем исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд.

Участие в создании фильма принимали кинокомпания Hype Film, а также компании из Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Оператором выступил Владислав Опельянц. В российский прокат драма выйдет 9 сентября.

Программа Zabaltegi-Tabakalera традиционно объединяет наиболее заметные картины года, еще не представленные в испанском прокате, но получившие высокие отзывы экспертов и награды на других смотрах. Также в эту секцию включили драму "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, которая удостоилась главного приза в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.