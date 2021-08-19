Крутой заявил, что конкурс "Новая волна" в этом году убыточный

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы международного конкурса исполнителей "Новая волна" испытывают трудности с проведением в этом году мероприятия из-за финансирования: в связи с ограничениями конкурс убыточный. Об этом журналистам сообщил в четверг композитор, председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

"Нам нелегко, одна из причин - это финансирование. Нет, это очень убыточно. Не могу сказать, в убыточном режиме сможем ли мы делать дальше", - сказал Крутой, отвечая на вопрос о рентабельности конкурса в условиях ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что конкурс "Новая волна" пройдет в Сириусе с 50% загрузкой зала, это связано с эпидемической обстановкой в регионе на фоне коронавируса и режимом повышенной готовности.

Международный конкурс музыкальных исполнителей "Новая волна" стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году на "Новой волне" ждут 11 финалистов из девяти стран. В течение недели для гостей выступят, в частности, София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов.