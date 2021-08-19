Путин поздравил участников и гостей конкурса "Новая волна" с открытием

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей международного конкурса музыкальных исполнителей "Новая волна" с его открытием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За прошедшее время этот замечательный проект вырос в большой международный фестиваль, настоящий праздник современной музыкальной культуры. Конкурс является центром притяжения талантливой, энергичной, инициативной молодежи из разных государств, служит ее творческому развитию, знакомит публику с тенденциями мировой эстрады", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность в том, что конкурс продолжит открывать новые имена и объединять людей вокруг непреходящих ценностей искусства и взаимоуважения, а радушие зрителей поможет конкурсантам выступить достойно. Президент также пожелал участникам и гостям "Новой волны" удачи и незабываемых впечатлений.

Международный конкурс музыкальных исполнителей "Новая волна" стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В этом году на "Новой волне" ждут 11 финалистов из девяти стран. В течение недели для гостей выступят, в частности, София Ротару, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов.