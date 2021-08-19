Автор скульптуры "Большая глина № 4" удивился реакции москвичей на его работу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Создатель установленной на Болотной набережной в Москве инсталляции "Большая глина № 4" Урс Фишер признал, что сильно удивлен бурной реакцией жителей столицы на его скульптуру.

"Это удивляет, потому что в первую очередь я это сделал не для того, чтобы вызвать большие эмоции, а просто потому, что хотел ее сделать", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Москва-24".

По его словам, людям часто нет дела до искусства вне зависимости от его ценности. "Мне трудно предугадать, какой будет реакция у людей, как они будут на него реагировать. Я просто могу поделиться своими мыслями и идеями", - пояснил он.

Фишер подчеркнул, что не пытался создать что-то уродливое или красивое намеренно. "И это точно не имеет какого-то политического контекста", - добавил он.