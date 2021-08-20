В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль

ПРАГА, 20 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль отрывается в пятницу в Карловых Варах. В этом городе на западе Чехии он пройдет уже в 55-й раз. Россию представляют художественные фильмы "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева, который включен в одну из наиболее престижных конкурсных секций "К Востоку от Запада", и кинодрама "Дело" режиссера Алексея Германа-младшего в секции "Горизонты". Кроме того, в программе смотра значатся еще три ленты, созданные российскими кинематографистами совместно с зарубежными партнерами: "Конференция" режиссера Ивана Твердовского, "Брайтон 4" режиссера Левана Когуашвили из Грузии и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена.

"Первые фестивальные просмотры состоятся в пятницу в 08:30 по центральноевропейскому времени (09:30 мск), а официальная церемония открытия начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск) с торжественной встречи в Карловых Варах гостей смотра", - сообщили ТАСС в дирекции кинофестиваля. Главными гостями фестиваля станут обладатели многих "Оскаров" и других кинопремий американский и британский актеры Джонни Депп и Майкл Кейн. Кейну будет вручена специальная премия - "За вклад в развитие мирового кинематографа".

Карловарский кинофестиваль в прошлом году был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году он должен был пройти в начале июля, но из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире был перенесен на конец августа. Смотр, в главной конкурсной программе которого 12 полнометражных лент, продлится до 28 августа.

Фестиваль в этом году пройдет при соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности. Его участники и гости должны представить организаторам справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на вирус. Без них невозможно попасть на фестивальные просмотры и сопровождающие их мероприятия, включая встречи общественности с кинематографистами.

Посетители фестиваля смогут увидеть 127 художественных и документальных фильмов. Состоится 32 премьеры - это картины, представленные в главной конкурсной секции и секции "На восток от Запада". Между тем, как сказали в дирекции, на нынешнем смотре примерно на 25 фильмов меньше, чем обычно. Это связано со сложностями для мирового кинематографа, возникшими из-за пандемии коронавируса.

Киносмотр в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля - оба ведут свою историю с 1946 года. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводились ежегодно.