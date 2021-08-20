На "Винзаводе" открывается фотовыставка о противостоянии природы и технологий

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Фотовыставка "Природа или прогресс" Саши Генциса открывается в пятницу в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве к 50-летнему юбилею фотографа, сообщает ЦСИ.

В рамках выставки будут представлены около 50 работ разных лет, объединенных темой выбора между нетронутой экосистемой природы и индустриальной логикой производства. На выставке будут показаны, с одной стороны, захватывающие пейзажи, с другой - заводские помещения промышленных гигантов. С 2015 года в течение четырех лет Генцис снимал заброшенные и еще действующие цеха завода "ЗИЛ" и одним из последних сделал кадры завода незадолго до демонтажа.

Выставка продлится до 3 сентября.

Саша Генцис занимается фотографией более 20 лет, работает в жанрах пейзажной и индустриальной fine art фотографии. Его первая фотовыставка прошла в 2001 году, затем последовали многочисленные персональные выставки пейзажной фотографии. Кроме того, фотограф участвовал в ряде фотофестивалей.