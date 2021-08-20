Умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз

ТАСС, 20 августа. Американский художник Чак Клоуз, один из видных представителей направления фотореализма, умер в США на 82-м году жизни. Об этом в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на поверенного Клоуза.

Художник умер в больнице в Оушенсайде, штат Нью-Йорк, причина смерти не разглашается. Клоуз, известный публике прежде всего благодаря монументальным гиперреалистичным портретам знаменитостей, с 1988 года оставался прикованным к инвалидному креслу, но продолжал творить.

С раннего детства он страдал прозопагнозией - расстройством восприятия, которое не позволяет запоминать и хорошо распознавать лица людей. Однако именно недуг привел художника к самобытному и своеобразному стилю его фотореалистичных портретов, состоящих из сложной сетки цветных фрагментов, складывающихся в цельное изображение.

Среди его моделей были такие личности, как президенты Билл Клинтон и Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс, и сам Клоуз. Его работы выставляются в картинных галереях по всему миру.

Персональная выставка Чака Клоуза впервые открылась в Москве 18 июня и должна была завершиться 25 сентября 2021 года в Галерее Гари Татинцяна. В экспозицию вошли живописные работы, жаккардовые гобелены и мозаики автора.