Фильм "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове выйдет в прокат 7 октября

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо", основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября. Об этом журналистам сообщила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

"Это первый фильм об операции российской военной группировки в Сирии. Он уникален тем, что снимался не в декорациях, а непосредственно в Сирии, в стране, где шли боевые действия. Картина выйдет в прокат 7 октября", - сказала Юрченко.

Фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера Сил специальных операций Минобороны России. По словам Юрченко, хоть фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

"Сейчас государством уделяется огромное внимание сохранению исторической памяти о подвигах советских воинов, совершенных в период Великой Отечественной войны. Проводятся различные акции, культурные мероприятия и вахты Памяти, снимаются фильмы. Я считаю, что это очень правильная работа, которая позволяет сохранять память о наших героях. Но хочется напомнить зрителю, что мир, который отстояли наши деды, сегодня, как и прежде, нуждается в защите. И сейчас, в достаточно благополучное время, кто-то ради нашего спокойствия и защиты мирной жизни действует как настоящие герои, порою жертвуя своими жизнями", - подчеркнула Юрченко.

Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.