Ролики из социальной рекламы "Русский проект" покажут в "Иллюзионе" 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спецпоказ серии социальных роликов "Русский проект", созданных продюсером Константином Эрнстом, сценаристом Петром Луциком и режиссером Денисом Евстигнеевым, премьера которого состоялась в апреле 1995 года, пройдет в "Иллюзионе" 22 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"Ко Дню российского флага в "Иллюзионе" пройдет специальный показ серии роликов "Русский проект". <…> "Русский проект" нашел путь к сердцу каждого россиянина, стал самой узнаваемой социальной рекламой в истории России и важной частью культурного наследия эпохи девяностых, а цитаты и образы из его роликов вошли в фольклор", - рассказали в пресс-службе.

Первый сезон демонстрировался в эфире ОРТ в 1995-1996 году и имел большой успех у аудитории, после чего создатели приняли решение выпустить второй сезон. Проект завершился сборным эпизодом, логически завершающим истории героев, которые встречались и в первом, и во втором сезонах.

"Русский проект" стал визитной карточкой ОРТ на долгие годы. Образы в социальных роликах воплощали звезды кино и эстрады, в числе которых Олег Ефремов, Лев Дуров, Алла Пугачева, Нонна Мордюкова, Галина Волчек, Валерий Гаркалин, Олег Табаков, Никита Михалков и другие.

Проект в "Иллюзионе" представит зрителям режиссер Денис Евстигнеев и киновед Андрей Апостолов. Посетить показ зрители смогут по предварительной регистрации.