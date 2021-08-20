Российская компания спродюсирует фильм итальянца Пьетро Марчелло по мотивам "Алых парусов"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российская кинокомпания Hype Film станет сопродюсером фильма "Скарлет" итальянского режиссера Пьетро Марчелло, участника Венецианского кинофестиваля. Одну из ролей в проекте, вдохновленном романом "Алые паруса" Александра Грина, исполнит Луи Гаррель, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"Пьетро Марчелло - один из самых перспективных и востребованных режиссеров мирового кинематографа, его предыдущая картина - "Мартин Иден" - стала настоящем событием. В своей новой работе на этот раз Марчелло вдохновляется и вольно интерпретирует уже нашу классику, "Алые паруса" Александра Грина, сохранив классические элементы сказки, преданность романтическому реализму, и оставаясь абсолютно верным своему уникальному почерку", - рассказал продюсер компании Hype Film Илья Стюарт, которого процитировали в пресс-службе.

Съемки "Скарлет" проходят во Франции, действие фильма развернется в период мировых войн, а в центре сюжета окажется история овдовевшего солдата и его дочери. Роли исполнят Луи Гаррель, Ноэми Львовски, Жульетта Жуан, Рафаэль Тьерри и другие. Музыку к картине напишет композитор Габриэль Ярэд: работа над фильмом "Английский пациент" принесла ему "Оскар" за лучший саундтрек, также он написал музыку к проекту "Талантливый мистер Рипли".

Фильм Марчелло "Мартин Иден" по мотивам знаменитого романа Джека Лондона принял участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2019 году, исполнитель главной роли Лука Маринелли удостоился Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль.