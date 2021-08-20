Почтовую марку к 100-летию Коми торжественно погасили в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 20 августа. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой художественной марки, выпущенной в честь 100-летия Республики Коми, отмечаемого в 2021 году, состоялась в пятницу в Сыктывкаре, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у 100-летия Республики Коми появился еще один символ - уникальная почтовая марка, посвященная этому событию. Этот символ останется в истории. Конверты, украшенные юбилейной маркой и погашенные особым штемпелем, станут коллекционной ценностью, памятным подарком для жителей и гостей республики. Марка получилась яркой, запоминающейся и информативной", - сказал на церемонии глава региона Владимир Уйба.

В присутствии членов правительства он и директор филиала "Почты России" Виталий Осипов подписали и погасили почтовую продукцию специальным штемпелем с юбилейной надписью. Один такой конверт передадут в Национальный музей Коми.

На марке разместили надпись "100 лет. Республика Коми", на полях изобразили герб республики, национальный орнамент, промысловый календарь Коми, Кылтовский женский монастырь, национальную библиотеку Коми, пожарную каланчу в Сыктывкаре, столбы выветривания на плато Маньпупунер и другие узнаваемые объекты Коми. Марку выпустили номиналом 100 рублей и тиражом 27 тыс. экземпляров.

Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году ее преобразовали в республику. В рамках празднования 100-летия в мае-июне состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге.

Организовали выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты. Торжества в честь 100-летия Коми проходят с 18 по 22 августа, все массовые мероприятия перенесли из-за пандемии на 2022 год.