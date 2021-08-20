Свыше 80 регионов России планируют присоединиться к акции "Ночь кино" в 2021 году

НОВОДВИНСК /Архангельская область/, 20 августа. /ТАСС/. Более 80 регионов страны планируют присоединиться к всероссийской акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет в традиционном формате 28 августа, зрителям покажут картины "Огонь" Алексея Нужного, "Пальма" Александра Домогарова - младшего и "Конек-горбунок" Олега Погодина. Об этом журналистам в пятницу рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Шестая всероссийская акция "Ночь кино" состоится 28 августа. В прошлом году она, как и многие акции, ушла в онлайн, было большое количество просмотров, но, конечно, это большая радость - вернуться в привычный для нас офлайн-формат, когда есть возможность провести встречи и мероприятия. Уже фактически 81 регион заявил 4 тыс. самых разных мероприятий", - рассказала Любимова.

Она отметила, что акция пройдет на площадках кинотеатров, открытых медиапространств, Домов культуры, библиотек и музеев с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Каждый год путем голосования определяются три картины, которые покажут в разных регионах России. В этом году зрители проголосовали за блокбастер "Огонь", сказку "Конек-горбунок" и семейную мелодраму "Пальма".