Отреставрированный фильм "Москва слезам не верит" выйдет в повторный прокат

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Отреставрированную версию мелодрамы "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова выпустят в повторный российский прокат 26 августа, также зрителям представят фильм о создании картины. Об этом сообщается в пятницу на сайте киноконцерна "Мосфильм".

"26 августа в повторный прокат выходит культовый, поистине народный оскароносный фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном "Мосфильм", будут сопровождаться бонусом - фильмом о том как создавалась эта картина", - говорится в сообщении. Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в июле, ему был 81 год.

Двухсерийная картина "Москва слезам не верит" вышла в советский прокат в феврале 1980 года, за первый год ее посмотрели около 90 млн человек. Она заняла второе место по количеству зрителей в истории советского кино после "Пиратов XX века" Бориса Дурова. Повторный прокат мелодрамы приурочен к 40-летию с того момента, как картина удостоилась "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сценарий фильма "Москва слезам не верит" написал Валентин Черных для конкурса на лучший сценарий картины о столице, заняв в нем третье место. Он предлагал работу нескольким режиссерам, но не получил согласия. Меньшов сперва тоже не заинтересовался сюжетом, но обратил внимание на необычный прием, когда одна из героинь заводит будильник и просыпается спустя 20 лет. Позднее режиссер внес существенные изменения в текст Черных. Главные роли в картине сыграли Вера Алентова, Раиса Рязанова, Алексей Баталов и Ирина Муравьева. Меньшов также сыграл в фильме небольшую эпизодическую роль.

Премьерный показ запланирован на 25 августа в кинотеатре "Формула кино ЦДМ", фильм представит зрителям руководитель дистрибьюторской компании "Арткино прокат", которая возвращает ленту на большие экраны, кинорежиссер Сергей Тютин. В День российского кино 27 августа в кинотеатре "Формула кино Европа" состоится спецпоказ с участием актеров и обсуждением мелодрамы после просмотра.